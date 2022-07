A cura della Redazione

Volge al termine "La settimana dello scrittore, ricordando MIchele Prisco".

Oggi 2 luglio alle ore 11.00, presso il Lido Eldorado, gli scrittori Fulvio Benelli e Cristiano Barbarossa hanno incontrato i lettori.

Gran finale alle ore 19,00 sempre al Lido Eldorado con la giornalista Giuliana Sgrena per la presentazione, a cura del Caffè letterario Nuovevoci, del libro "Donne ingannate. Il velo come religione, identità e libertà".

Nata a Masera in Piemonte, dal 1988 Sgrena scrive per il quotidiano Il Manifesto, dal 1997 per il mensile Modus vivendi e per il settimanale tedesco Die Zeit. Nella sua carriera di cronista, Sgrena ha avuto modo di realizzare numerosi resoconti da zone di guerra, tra cui Algeria, Somalia ed Afganistan. Si è occupata particolarmente della condizione della donna nell'Isam, tema sul quale ha scritto un libro.

Per la cena è possibile prenotare un tavolo direttamente presso il Lido Eldorado.