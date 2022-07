A cura della Redazione

La musica made in Oplonti, giovani generazioni di artisti sui palcoscenici "virtuali" delle Rete e "reale". E' "Ascoltami" il nuovo singolo di MadMars, 29enne di Torre Annunziata all'anagrafe Martina Caiazzo. Il brano (etichetta Orangle Records) è prodotto da un altro torrese, Paco6x, ossia Pasquale Cirillo, producer di 36 anni.

La hit tutta targata Torre Annunziata è un brano dal ritmo leggero per affrontare il difficile tema delle relazioni tossiche. Il nuovo singolo di MadMars segue la scia del primo dalle sonorità latine e dal ritmo fresco ed estivo. Nonostante la musica leggera, il brano tratta il tema delicato delle relazioni tossiche. "Ascoltami" racconta la fine di un amore e della consapevolezza che anche in situazioni critiche il cuore ha la meglio sulla testa, facendoci fare scelte irrazionali e rischiose.

«Ascoltami è dedicata a tutti coloro che sono in bilico tra scegliere di vivere la relazione con il proprio partner pur sapendo che è una relazione tossica e chi invece sceglie di reagire e mettere se stessi e l'amor proprio in primo piano», ha detto Martina.

Il video del singolo è stato trasmesso in anteprima su Sky Tg 24, e sarà disponibile su Youtube a partire da domani, mercoledì 20 luglio.

I PROTAGONISTI

Martina Caiazzo, in arte MadMars, nasce a Torre Annunziata nel 1993. Sin da piccola ha manifestato la sua grande passione per la musica, ma soprattutto per il canto condividendo questa passione con il padre. Da qualche anno frequenta It's Classic Studio ed è proprio lì che ha iniziato ad apprezzare l'hip hop, il rap e la musica black. Grazie a Paco6x riesce a muovere i primi passi del suo percorso musicale pubblicando nel 2021 il suo primo singolo. Martina usa la musica come strumento per abbattere le barriere di discriminazione, per comunicare col mondo ed esprimere tutti i suoi sentimenti.

All’anagrafe Pasquale Cirillo, classe 1986, Paco6x è un produttore musicale di Torre Annunziata. Si avvicina all’hip hop e al mondo del beatmaking grazie all’influenza del fratello Nunzio, in arte Zagor M, writer molto conosciuto in zona e membro del gruppo DalBasso. In seguito, insieme a Valerio Nazo, fonda l’It’s Classic Studio, il quale, anche grazie a “It’s Classic Mixtape” vol. 1 e vol. 2, continua ad essere uno dei pezzi di storia dell’hip hop campano ancora attivi. Da qui in avanti sono tantissimi i prodotti rilasciati, e non mancano di certo riconoscimenti e certificazioni come il disco di platino per aver prodotto “A’ Verità”, brano di Rocco Hunt in partecipazione con Enzo Avitabile, nonché title track del secondo album dell’artista salernitano.