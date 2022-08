A cura della Redazione

"Summer over the rainbow" è il titolo dell'incontro che si terrà venerdì 12 agosto, alle ore 19, alla Rena Nera a Torre Annnziata.

Un appuntamento che ha come focus il mondo LGBTQ+ e le continue battaglie per l'affermazione dei diritti del popolo arcobaleno. Questa volta, però, il tema è il rapporto tra "linguaggi e genere", come recita il sottotitolo dell'iniziativa, a cui prenderanno parte Antonello Sannino, segretario Arcigay Napoli, Pietro Maturi, dell'Università Federico II di Napoli, Massimo Arcangeli, linguista e scrittore, Felicizio Izzo, docente e già preside del Liceo de Chirico, e l'attivista Nausica Federico.

L'evento è promosso dall'associazione Vesuvio Pride Torre Annunziata, Pride Vesvio Rainobow in collaborazione con lo stabilimento balneare Rena Nera.