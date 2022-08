A cura della Redazione

Il 4 settembre torna l'appuntamento con le Domeniche al Museo. Ingresso gratuito, dunque, in tutti i siti culturali statali.

L'iniziativa del Ministero della Cultura consentirà anche di visitare, senza alcun costo, i siti archeologici dell'area vesuviana: Pompei, Oplontis a Torre Annunziata, l'Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, l'antica Ercolano.

A Pompei, in caso di forte afflusso di visitatori nella mattinata, le casse saranno chiuse per un’ora al raggiungimento di 15.000 visitatori entro le ore 12.00, al fine di impedire una eccessiva presenza simultanea di turisti, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza e la salvaguardia del sito e favorire il deflusso in uscita.