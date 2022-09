A cura della Redazione

Il professore Felicio Izzo si congeda dalla Scuola. Non solo dalla sua che ha diretto per tanti anni, quel Liceo de Chirico di Torre Annunziata diventato il fiore all'occhiello dell'Istruzione del circondario vesuviano nel vero senso della parola, ma anche da un mondo che lo ha visto protagonista, prima come docente, e poi come dirigente scolastico, per moltissimi anni.

Va in pensione Felicio Izzo, e con il nuovo anno scolastico ormai alle porte, non ha mancato di salutare, a modo suo, con quel linguaggio forbito che lo contraddistingue - frutto di un bagaglio culturale immenso - ma allo stesso tempo che va dritto ai cuori delle persone. E, sempre a modo suo, ha festeggiato la pensione colorandosi capelli di verde!

Ha voluto salutare tutti ma in particolare i suoi studenti, per i quali si è prodigato affinché la Scuola diventasse una "culla" di formazione di uomini e donne del futuro, e non un semplice contenitore da riempire con nozioni didattiche che spesso lasciano il tempo che trovano.

Così, vi proponiamo il suo messaggio che rappresenta una sorta di làscito per i più giovani, e gli auguriamo di godersi la meritata pensione arricchendo ancor di più la sua già entusiasmante esistenza. "Perché giovani e alunni lo siamo stati, lo siamo, lo saremo proprio tutti. Come al solito è il tempo a scompaginare le cose. Ma a questo servono le parole, a rimettere ordine ma solo per crearne un altro, di caos, di emozioni, memorie, sogni. Questo sì immodificabile".