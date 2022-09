A cura della Redazione

Come si divertivano i bambini ad Oplontis? Come e cosa studiavano? L’Archeoclub “Mario Prosperi” di Torre Annunziata e il Gruppo Storico Oplontino, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, presentano “La scuola e i giochi nell’antica Oplontis”, itinerario guidato gratuito nella Villa di Poppea dalle ore 20 alle ore 22, ogni 30 minuti, in programma sabato10 settembre.

Ci sarà, per l’occasione, un approfondimento sui giochi e la scuola nell’antica Oplontis, nonché una visita guidata in lingua inglese alle ore 20,15.

Per informazioni, contattare la prof. Mirella Azzurro: 333 307 86 35.

L'ingresso agli Scavi è, invece, a pagamento : 2 euro il costo del biglietto ridotto, 5 euro per quello ordinario.