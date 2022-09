A cura della Redazione

Il Polo Turistico Locale Area Vesuviana, con comune capofila Terzigno e comprendente le città a ridosso del vulcano - Boscoreale, Boscotrecase, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Torre Annunziata, Trecase, nonché enti quali Osservatorio Permanente centro storico di Napoli sito Unesco Comune di Napoli e Parco Nazionale Vesuvio Mab Unesco - parteciperà per la prima volta al World Turism Event (il Salone mondiale del Turismo) che si terrà a Verona dal 15 al 17 settembre, unica fiera di espositori rappresentata dai Siti Unesco a livello mondiale.

Il PTLAV sarà ospite dello stand della Regione Campania e mostrerà con depliant e video le bellezze del patrimonio culturale, storico, naturalistico, paesaggistico, archeologico, ambientale ed enogastronomico del territorio, rappresentando un area geografica dalle elevate potenzialità turistiche, per far conoscere anche bellezze culturali che ad oggi non hanno un significativo riconoscimento quali ad esempio il museo MATT e Cava Ranieri di Terzigno, Longola a Poggiomarino, l’area archeologica di Somma Vesuviana, la villa di Augusto e altro.

Un territorio che lega la cultura con l’enogastronomia e la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali come il Lacryma Christi, il Pomodorino del Piennolo, le nocciole di Poggiomarino, l’a,lbicocca vesuviana.

Nei giorni 15 e 16 settembre, grazie alle aziende vesuviane, presso lo stand della Regione Campania ci sarà la degustazione dei prodotti tipici. Infine il 16 settembre verrà allestito uno spazio significativo all’interno dei worhskop in cui saranno presentati gli obiettivi e le strategie che il Polo vuole mettere in campo, e il progetto degli itinerari ciclo-turistici a partire dai siti Unesco frutto di un accordo raggiunto con la federazione regionale ciclistica campana.

(GABRIELE DI NAPOLI)