“Hello Charles”: è lo spettacolo teatrale-musicale in due atti che si terrà sabato 8 ottobre alle ore 20,30 al cine-teatro San Pietro, in piazza San Piero n. 1 a Scafati.

La regia è di Antonio Longobardi, mentre le musiche sono del maestro Gennaro Venditto.

Si esibiranno sul Antonio Longobardi (Charles), Davide Cristiano (Charlot), Maria Longobardi (fanciulla), Loredana Malafronte (Donna/Nonna).

Lo spettacolo è un omaggio a Charles Baudelaire, poeta, scrittore e critico letterario. Le sue poesie, infatti, saranno messe in musica, cantante da Laura Paolillo (Cantrice ) e accompagnata alla chitarra da Gennaro Venditto (Musico).