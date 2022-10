A cura della Redazione

Visite teatralizzate alla Villa di Poppea a Torre Annunziata con lo spettacolo “Memorie di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab, in programma nella serata del 9 ottobre. L'evento avrebbe dovuto svolgersi il 25 settembre scorso ma, causa maltempo, fu rinviato.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere tutta la bellezza senza tempo dell’anticadimora romana grazie a un affascinante percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’app per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L'iniziativa - gratuita - rientra nel percorso Campania by night promosso dalla Scabec, ed è in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. Le prenotazioni per assistere allo spettacolo non sono più disponibili, avendo fatto registrare il tutto esaurito.