Dopo il sold out dello spettacolo dello scorso maggio, tornano in scena i SenzaArteNéParte con “Nessuno è perfetto”, l’apprezzatissima commedia portata sul palco dagli artisti della famosa compagnia teatrale, in collaborazione con La Corte dei Sognatori.

Anche per questa riproduzione ci saranno due serate. Sabato 26 novembre alle 21 e domenica 27 novembre alle 18,30 presso il Centro Teatro Spazio a San Giorgio a Cremano.

Protagonista della commedia è Giacomo Sassi, interpretato da Michele Maria Gallo, che vive un quotidiano alquanto anonimo e triste. Sempre in compagnia della sua assistente virtuale Syria (Alessandra D’Ambrosio). L’unica presenza nella vita di Giacomo è quella della portinaia Palmira (Rossana Carotenuto). L’uomo decide così di ordinare per corrispondenza la sua “donna ideale” e si rivolge all’agenzia “Il bello delle donne”. Ma il pacco postale di dimensioni “umane” che gli viene recapitato contiene un’autentica sorpresa. Qui entra in gioco il personaggio interpretato dall’attore Pasquale Nastri che si è cimentato con talento e destrezza in un doppio ruolo assolutamente esilarante.

L’adattamento e la regia sono di Domenico Orsini che ha prodotto un racconto dal ritmo intenso, di massiccia struttura artistica. “Nessuno è perfetto”, è una commedia in due atti.

Scene: Ciro Lima Inglese. Costumi: Di Luna. Musiche ed effetti sonori: Mariano Corbi. Aiuto regia: Alessandra D’Ambrosio.

E’ importante ricordare che il testo “Nessuno è perfetto” ha partecipato alla diciottesima edizione del “Campania Felix-Gran Premio del Teatro Amatoriale 2021/22”, organizzato dalla FITA Campania (Federazione Italiana Teatro Amatori). Un doppio successo data la vittoria di Pasquale Nastri e Alessandra D’Ambrosio che si sono aggiudicati i premi come miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista. A completare il successo del team teatrale torrese anche la nomination per Rossana Carotenuto nella sezione “migliore attrice protagonista”.

Anche per le due prossime serate si prevede un enorme successo. Ogni spettacolo dei SenzaArteNéParte finisce in standing ovation.