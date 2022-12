A cura della Redazione

Il 3 dicembre si celebra la giornata mondiale della disabilità, indetta dalle Nazioni Unite nel 1981. Quest'anno il focus è dedicato alle “Soluzioni trasformative per uno sviluppo inclusivo: il ruolo dell’innovazione nell’alimentare un mondo accessibile ed equo”.

Né in tale occasione né in qualunque altro momento bisogna dimenticare che la persona fragile, molto spesso un bambino o una bambina, non va ridotta a utente di servizi. È una persona con diritti da garantire: un invito a tutti i Paesi, nessuno escluso, a fornire a tutti la parità di accesso che meritano e della quale hanno bisogno, di profondere ogni sforzo affinché si raggiungano gli obbiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità, quelli di eliminare la discriminazione e l’esclusione e di creare delle società che valorizzano la diversità e l’inclusione.

Raggiungere questi target significherebbe colmare il divario tra le buone intenzioni e le azioni attese da tempo: accessibilità all’abitare, accessibilità al mondo del lavoro, accessibilità all’istruzione, accessibilità a quelle tecnologie che permetterebbero tutto questo. Lo scopo finale sarebbe quello di raccogliere le problematiche e i contributi delle Persone con Disabilità in modo che possano essere prese in considerazione nella redazione di una nuova agenda di sviluppo. Superare le barriere architettoniche prima, poi quelle culturali, è un dovere di ogni Nazione che si vuole definire civile e democratica.

A volte tutto sembra difficile e triste, ma basta alzare la testa e allo stesso tempo, guardarsi dentro ed ecco che le forze si trovano, le energie esplodono e la voglia di partecipazione ci cattura. Allora il mondo può davvero diventare più bello.

Di tutto questo si palerà nel corso di un incontro all'Istituto Marconi di Torre Annunziata sabato 3 dicembre alle 10.30.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Agata Esposito, interverranno Salvatore Cimmino - consigliere nazionale Associazione Luca Coscioni ed ideatore del progetto "A nuoto nei mari del globo, per un mondo senza barriere e senza frontiere" - che nell’occasione presenterà la Proposta di Legge sull’equiparazione degli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro; Paolo Ciani, deputato di Democrazia Solidale e Segretario della XII Commissione Sanità e Affari Sociali, che relazionerà sull’attuazione delle Politiche Sanitarie; Stefano Aghina, presidente del Tribunale di Torre Annunziata, che parlerà dell’esigibilità dei diritti civili; Luisa Liguoro, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, la quale concentrerà l'attenzione sui diritti sociali; Antonio Bolognese, docente onorario dell'Università La Sapienza di Roma. Introdurrà il dibattito, il prof. Alessandro Vento, psichiatra, che relazionerà sul tema dell’inclusione sociale e prevenzione delle disabilità nei disturbi da uso di cannabis.