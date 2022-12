A cura della Redazione

Si avvicinano le festività natalizie e, per fortuna, nel consueto intensificarsi delle attività sociali, si registrano diversi appuntamenti anche con la solidarietà. Il 13 dicembre 2022, alle ore 17, si terrà l’apertura del “Villaggio del Natale gentile” presso l’Oratorio Salesiano di Torre Annunziata in via Margherita di Savoia.

L’iniziativa è promossa dallo stesso Oratorio in collaborazione con l’associazione “Progetto Cripta”. Saranno gli alunni delle scuole torresi a tagliare il nastro dell’evento inaugurando “La raccolta della Bontà”, un angolo particolare dove confluiranno i doni destinati a bambini speciali. Il 13 dicembre non è una data scelta a caso: è Santa Lucia, la giornata della luce. E sarà la luce di ogni partecipante a rendere estremamente significativi tutti i doni che verranno raccolti nel corso della kermesse. Il villaggio resterà aperto fino al 17 dicembre.