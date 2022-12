A cura della Redazione

Giunto alla XXXIII Edizione lo spettacolo di Canti e suoni del Natale nel mondo ideato dal noto chansonnier Roberto Murolo e dal M° Espedito De Marino.

Dal 1989 “Le Pastorali di Natale” hanno girato il mondo, dall’Australia alla Spagna, in Israele, in Portogallo, in Inghilterra, in Venezuela, in Tunisia, in Israele, in Germania, in Romania, in Polonia, in Svizzera.

In Italia il Recital è stato accolto in molte Parrocchie, Cattedrali e anche in Vaticano, in preparazione del trentennale Papa Francesco il 12 Dicembre 2018 ha ricevuto nella Sala Nervi di San Pietro il M° De Marino.

Il debutto per l’edizione 2022 è previsto domenica 11 dicembre 2022 alle ore 19.00 in occasione della terza domenica d’Avvento presso la Chiesa dello Spirito Santo in frazione Cortedomini di Castel San Giorgio (Sa).

Partecipano il sindaco Paola Lanzara e l’assessora Giustina Galluzzo. L’ ìngresso è libero.