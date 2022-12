A cura della Redazione

Il 22 dicembre, ore 18.30, presso la libreria Libertà di Torre Annunziata in Corso Vittorio Emanuele III, 417, l’avvocato e romanziere Massimiliano Amatucci presenta in anteprima assoluta “Legami di sangue”, il nuovo romanzo per Nulla Die edizioni.

Torna il personaggio del commissario Profumo, questa volta ospite a Capri per un matrimonio dell’aristocrazia napoletana. Profumo si ritrova a indagare sul brutale omicidio di un parente degli sposi, il cui corpo viene misteriosamente ritrovato all’interno della Grotta Azzurra. Affioreranno rivalità, invidie, vizi e virtù proprie di quel particolare contesto socioeconomico, ma nasceranno anche nuove simpatie dagli imprevedibili risvolti sentimentali. Al contempo, il goffo vicecommissario Vitiello, rimasto a presidio del comando di Torre Annunziata, dovrà affrontare una scottante vicenda politica dagli sviluppi incerti e a tratti grotteschi.

Massimiliano Amatucci è nato nel 1973 a Pomigliano d’Arco (NA) e attualmente vive a Torre Annunziata. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo, “L’agnello di Dio” (Watson Edizioni), dando vita a una serie poliziesca ambientata negli anni ’70 che vede come protagonista il commissario Profumo. Nel 2018 viene pubblicato il secondo romanzo della stessa serie: “La catena dei Santi” (Nulla Die). È del 2019 “In nome del Padre” (Kairos Edizioni).