Una parete bianca che si colora di emozioni. Ieri pomeriggio, presso il I. C. "Parini-Rovigliano" di Torre Annunziata è stato realizzato il primo dipinto, l'inizio di una serie che vedrà protagonista ogni comunità scolastica oplontina nell'ambito dell'iniziativa messa in campo dall'associaizone "Progetto Cripta". Un dipinto realizzato dall'artista "scarabocchiaio" Nello Collaro, che, con la sua "Luce" e i suoi "Colori" trasmette meraviglia e gioia, incanto e tenerezza. Attraverso quest'opera ci arricchiamo della "luce verde" dell'equilibrio, la "luce blù" della serenità, la "luce rossa" del fuoco, la "luce gialla" della gioia, la "luce arancione" dell'allegria e quella "viola" delle emozioni.

L'opera rappresenta una bimba che si alza sulle punte dei piedi per lanciare in alto, nell'azzurro, nel nostro cielo, e nel giallo del sole, palloncini colorati. E sono presenti il blu e il rosso (mente e cuore) che uniti danno vita al colore della gentilezza, Il viola, che cerca di farsi spazio... e deve farsi spazio. Ci trasmette segnali di libertà, di speranza, di voglia di mettersi in gioco e riscattarsi, i muri bianchi aprono orizzonti infiniti e noi abbiamo il desiderio di raggiungerli.

A questo primo dipinto altri ne seguiranno, altri artisti potranno esserci per fare dono del proprio cuore attraverso le loro emozioni.