Sarà la “Casa della Musica Federico I”, all’interno del Palapartenope di Napoli, ad ospitare il concerto «’E suonne so’ speranze» con mattatore assoluto Aniello Misto. L’appuntamento è per sabato 7 gennaio 2023 alle ore 21.00 per uno spettacolo fortemente voluto dall’eclettico musicista ercolanese docente, tra l’altro, di basso elettrico al Liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata.

Un evento molto variegato e dal notevole spessore artistico che vedrà la partecipazione di musicisti del calibro di Tony Esposito, Tita Nzebi, Carlo Avitabile e Veronica Simioli. Prodotto dall’etichetta discografica “Sud in Sound” con la regia di Maurizio Palumbo, lo spettacolo raccoglierà fondi per sostenere i bambini di un orfanatrofio in Burundi attraverso l’acquisto di uno scuolabus nell’ambito del progetto “Murakoze Cane”, promosso sul nostro territorio da don Pasquale Paduano, parroco delle chiese del Carmine e dell’Immacolata Concezione a Torre Annunziata.

Ad accompagnare Aniello Misto la sua storica band: Antonio Mambelli (batteria), Domenico Monda (percussioni), Andrea Guarini (Basso), Sasà Dell’Aversano (chitarra), Gennaro Franco (pianoforte), Gigi Patierno (sassofono). Interverranno Sara Russo, Carmen Buono, Iossa, Raffaella De Simone, Fjmm, Angela Cuore Matto, Anna Vitiello. Sul palco anche la giovanissima, promettente attrice Carmen Buono di appena 13 anni.