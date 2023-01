Tornano in scena gli attori della Compagnia Teatrale Medea. “Metti una sera a tombola”, uno spettacolo che si terrà sabato 14 gennaio alle ore 20,00 al teatro San Francesco di Scafati.

Questa tragicomica commedia scritta da Bina Balzano, Leonilde Mellone e Giovanna Contento parla di storie di amicizie e vita giornaliera. Assunta, nevrotica e maniacale e Leonilde, indipendente e libertina, sono due amiche storiche che, dopo alcune vicissitudini, si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto. La convivenza si consuma tra risate e tombolate con le amiche e momenti meno gioiosi, dove lo scontro di due forti personalità produce fuochi d’artificio. Ciononostante, la convivenza si rivela salutare per ambedue, come una medicina amara, perché ad entrambe arreca un cambiamento che va a smussare aspetti dei loro caratteri dirompenti!

La morale però, è non prendersi mai sul serio e lasciare sempre la porta aperta a chi ci sembra insopportabile.

“Metti una sera a tombola” è una storia di amicizia e di affetto che fa riflettere e sorridere delle proprie nevrosi e delle proprie malsane abitudini.

Uno spettacolo in due atti, per la regia di Bina Balzano e che vedrà come protagonisti gli attori storici della Compagnia Medea di Torre Annunziata.

Pasqualina Liberto, Raffaella Guarino, Leonilde Mellone, Francesco Oliva, Giovanna Contento e la new entry Margherita Ciotola.