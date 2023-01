“Leggi, immagina e vivi”, con questo motto il secondo circolo didattico Giancarlo Siani apre le porte all’open day per presentare la sua offerta formativa per l’anno scolastico 2023- 2024.

Dopo gli anni di pandemia che ha frenato se non bloccato le diverse attività scolastiche e laboratoriali, finalmente si ritorna a vivere e a scoprire l’arte in tutte le sue sfaccettature.

Sabato 14 gennaio l’istituto Giancarlo Siani ha ospitato centinai di bambini e adulti accogliendoli in maniera unica e “diversa”. Insegnanti e allievi dello stesso Circolo hanno aperto l’open day nel campetto Cirillo della scuola infanzia, con i bambini che nell’anno corrente hanno partecipato al laboratorio musicale col progetto del “coro”.

L’inno nazionale cantato dai bambini e diretto dalla maestra Marinella Carbone, ha creato immediatamente un momento intenso e unico per i presenti. Inoltre tra canti e balli con gli adulti la Siani ha voluto regalare un momento di spensieratezza, di vita di sorrisi e divertimento dopo gli anni difficili vissuti soprattutto dai più piccoli. E’ sono loro i protagonisti assoluti. I bambini sono i veri motori del secondo circolo didattico che da anni vanta un corpo docenti d’eccezionale che ha a cuore un unico scopo, la formazione sì culturale ma anche di vita, di legalità.

La “vision” della Siani si fonda sui valori, ideali e aspirazioni della società, della scuola della famiglia e dell’individuo. Le finalità del percorso scolastico del secondo circolo didattico sono lo sviluppo armonico e valorizzazione delle diversità individuali, l’alleanza educativa con i genitori, la piena integrazione delle risorse territoriali, la crescita culturale e umana di tutta la comunità.

La scuola è da sempre fondamentale per lo sviluppo del bambino e del cittadino che diventerà.

Ed ecco che la missione preposta dal secondo circolo è quella basata sull’istruzione, sulla continuità come agire educativo attento all’evoluzione dell’alunno, sul territorio in cui agisce, sull’ integrazione, sulla cittadinanza e sulla cooperazione come impegno al miglioramento dei risultati degli alunni.

In virtù di tale “missione” sono molteplici i progetti curriculari ed extracurriculari del percorso formativo 2023 – 2024. Laboratorio musicale coro e strumenti, laboratorio di teatro, di lettura, di psicomotricità, di inglese con certificazione. Laboratori creativi, riciclo. L’informatica con certificazione annessa. Il laboratorio scientifico.

Nell’occasione dell’open day gli stessi allievi del secondo circolo accompagnati dalle loro insegnanti hanno accompagnato i più piccoli alla conoscenza di quello che hanno imparato durante il percorso dei cinque anni alla Giancarlo Siani. Dei veri e propri piccoli tutor. Un bel momento di condivisione non solo per gli adulti ma soprattutto per i piccoli che hanno interagito tra loro esplorando nuovi mondi. I veri protagonisti sono e saranno sempre i bambini.