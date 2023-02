A cura della Redazione

Giovedì 2 febbraio, alle ore 18.30, presso la libreria Libertà di Torre Annunziata in corso Vittorio Emanuele III, ci sarà la presentazione di "Questioni di sangue" (Garzanti editore), di Anna Vera Viva, scrittrice e sceneggiatrice.

Salentina d’origine, Anna Vera Viva ha incrociato Napoli e se n’è innamorata. È autrice di docufilm e cortometraggi tra cui "La consegna" e "Specchio delle mie brame", candidati al David di Donatello.

“Questioni di sangue” è ambientato a Napoli, nel quartiere Sanità.

È la storia di due fratelli: Raffaele, dato in adozione giovanissimo alla morte della madre, torna nel quartiere come parroco della basilica di Santa Maria alla Sanità. Peppino, invece, è il boss del quartiere. Due uomini che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro. Eppure, il richiamo del sangue, ineludibile, li unisce. Un legame che è fonte di pericolo e tormento per entrambi. Sullo sfondo ci sono Napoli e uno dei rioni più chiacchierati del momento, brulicante di misteri, fantasmi e di straripante bellezza.