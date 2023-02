A cura della Redazione

L’associazione Cives Inter Pares Aps, nella giornata di oggi, venerdì 10 febbraio, alle ore 19,00 presso il Gidos’s Bistrot di Torre Annunziata, sarà lieta di ospitare la presentazione del libro di Luciana Esposito “Napolitan, nell’inferno della camorra di Ponticelli”.

Ospiti della serata oltre alla autrice saranno Pasquale Testa editore della casa editrice IOD e creatore della collana “cronisti scalzi”, e Vincenzo Sbrizzi giornalista e scrittore studioso dei fenomeni criminali.

Sarà l’occasione per raccontare la criminalità organizzata attraverso gli occhi e le voci di giovani autori e di un editore che ha creduto in un progetto, e per riflettere insieme rispetto al tema e per ragionare di possibili soluzioni. Proveremo a rispondere all’interrogativo: “Le mafie scompariranno mai?”