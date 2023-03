A cura della Redazione

Sabato 4 marzo 2023 alle ore 17, presso l’Istituto Salesiani di Torre Annunziata sito in Via Margherita di Savoia n.22, l’Associazione Biesse ospiterà Marina Castellano autrice del libro “Vorrei vedere i bambini giocare”.

Nel suo nuovo lavoro la scrittrice racconta la sua esperienza di infermiera di guerra e discuterà, insieme ad esperti in materia, sulla gestione delle criticità durante le emergenze sanitarie, in luoghi di guerra, ma anche laddove il servizio sanitario non è in grado di soddisfare il bisogno primario di ogni essere vivente: il diritto alla cura.

Alla presentazione del libro parteciperanno Angela Tamburro, pediatra dell'Asl Napoli 3 Sud; Ersilia Trotta, avvocato, Comitato Regionale Grarante per l'Infanzia; Emilio Cavuoto, dirigente medico Pronto Soccorso Asl Napoli 3 Sud; Mimmo Sella, infermiere - Movimento Beni Comuni Vesuviani; Martha Rodriguez Frias, operattrice socio sanitario - Associazione Ubunti. Modererà Massimo Napolitano del Movimento "Ce avete accise a salute".

Porgeranno i saluti don Piervito Pepe e Fernando Pucillo, responsabile Biesse Campania.