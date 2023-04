A cura della Redazione

Nella giornata di martedì 25 aprile, Festa della Liberazione, i siti archeologici vesuviani saranno accessibili gratuitamente. Ingresso a costo zero, dunque, a Pompei, Oplontis a Torre Annunziata, Villa Regina a Boscoreale, Villa San Marco a Stabia (sotto la competenza del Parco Archeologico di Pompei), e gli Scavi di Ercolano.

Il Parco Archeoplogico di Pompei comunica che sarà "ampia l’offerta di visita a Pompei a seguito delle recenti aperture della Casa dei Vettii, una delle case simbolo di Pompei, vera e propria galleria di affreschi pompeiani con scene mitologiche e giardino ricostruito, della Torre di Mercurio per ammirare la città antica dall’alto, della villa di Diomede, grande villa su due piani interamente accessibile anche a persone in carrozzina; ma anche la mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, allestita in uno dei portici della Palestra grande di Pompei, nella zona orientale della città (dall’ingresso di Piazza Anfiteatro), area dove è possibile ammirare splendide dimore con giardino, Praedia di Giulia Felice, Casa di Loreio Tiburtino e Casa della Venere in conchiglia. Tra le tante iniziative del Parco si ricorda la “casa del giorno”, che consente di entrare in case temporaneamente chiuse per manutenzione e restauro, aperte al pubblico a rotazione, una per ciascun giorno della settimana, per consentire di entrare nel dietro le quinte di Pompei".

Lunedì 1 maggio, festa del lavoro, invece, i luoghi resteranno aperti regolarmente, ma le visite non saranno gratuite (tariffe ordinarie).

Domenica 7 maggio, infine, appuntamento con la Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso free ai musei statali e ai siti archeologici italiani.