A cura della Redazione

"Mixed by Erry", l'epopea dei fratelli Frattasio che indondarono Napoli e provincia con le musicassette, sbarca a Torre Annunziata. Il libro di Simona Frasca, da cui è stato tratto l'omonimo film, verrà presentato martedì 30 maggio, alle ore 18,30, alla libreria Libertà di corso Vittorio Emanuele.

Simona Frasca, docente universitaria, giornalista e musicista, racconta la storia dei fratelli Frattasio e del fenomeno Mixed by Erry che ha attraversato gli anni Ottanta e Novanta. Giunti alla conclusione del processo che ha smantellato definitivamente la loro attività, i Frattasio hanno raccontato nel libro tutta la verità sulla propria vita rocambolesca. Gli inizi in miseria, quando sbarcavano il lunario facendo pacchi ai turisti e falsificando whisky, i rischi di una vita al confine con la legge fino all’apice, in cui venivano smerciate centinaia di migliaia di cassette al giorno. Mixed by Erry è molte storie in una storia, ma una cosa è certa: ciascuna di queste sfumature è legata ad un doppio filo a Napoli, dove tutto è cominciato.

La presentazione sarà accompagnata dalla chitarra e dalla voce di Filippo Vitiello, Umberto Robert Illiano e Clemente Tarso.

La libreria invita tutti a portare con sé le mitiche musicassette Mixed by Erry.

Simona Frasca è docente di Etnomusicologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Membro del comitato scientifico del Centro Studi Canzone Napoletana e del comitato artistico dell’Associazione Alessandro Scarlatti, si è occupata di jazz, diaspora italiana e canzone napoletana. Scrive per “Il Manifesto” e “Alias” con uno sguardo particolare rivolto ai processi di produzione e distribuzione nei circuiti underground indie e rock’n’roll. Ha pubblicato: Norah Jones, piano girl (Arcana, 2004 ) e Birds Of Passage, the diaspora of Neapolitan Musicians in New York (Palgrave-MacMillan, New York 2014). Suona il clarinetto nell'orchestra Scarlatti per Tutti.