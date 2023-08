A cura della Redazione

Ethnos Festival internazionale di musica etnica: si svolgerà dal 7 settembre al 1° ottobre, con dodici tappe tra Napoli e provincia (area vesuviana-Miglio d'Oro), la rassegna organizzata da La Bazzarra di Gigi Di Luca, che è anche il direttore artistico della kermesse, giunta quest'anno alla XXVIII edizione.

I due appuntamenti a Torre Annunziata, l’8 e il 21 settembre alle ore 21,00, si svolgeranno in Villa del Parnaso.

Venerdì 8 settembre si esibirà l’artista brasiliana Bia Ferreira (a sinistra nella foto), cantante e chitarrista, mentre il 21 settembre sarà di scena la cantautice e polistrumentista salentina Rachele Andrioli con l’album “Leuca”.

Altri spettacoli sono in programma anche a Torre del Greco (il 16 settembre con due appuntamenti a Palazzo Baronale e agli ex Molini Marzoli), Ercolano il 10 e 17 settembre, San Giorgio a Cremano il 7, 22, 23, 30 e 1° ottobre, e Portici il 9 settembre (vedi locandina in basso)

Il legame tra Ethnos e il suo territorio è molto forte. Si rinnova da 28 anni attraverso un progetto culturale che tocca diversi luoghi e città, e che ha intercettato quel bisogno di conoscenza delle altre culture, del diverso, prima ancora che le migrazioni arrivassero a noi.

Ethnos ha sempre abbinato la bellezza dei luoghi storici ai contenuti contemporanei, talvolta dolorosi, di storie e musiche provenienti da territori lontani, oppressi e sfruttati. Il mondo è mutato e con esso il modo di vivere ed informarsi ma il nostro modo di esplorarlo e raccontarlo è ancora lo stesso. La musica di Ethnos parla di diritti umani, di libertà, di lotta al razzismo, di contaminazioni e di fusioni di linguaggi. Parla di creatività e ricerca, ma soprattutto parla e vuole continuare a parlare di pace e di bellezza.

I biglietti, dal costo di 5 euro, ad eccezione dello spettacolo "Songs of Hope" che si terrà a Napoli, saranno disponibili a partire da venerdì 1 settembre sul circuito azzurroservice.net (081.593.40.01) e presso i botteghini allestiti nelle varie location che ospiteranno i concerti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE