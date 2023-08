A cura della Redazione

Nell'ambito del progetto "Nuovi Eventi per Antiche Tradizioni", è prevista per la serata di sabato 2 settembre lo spettacolo Walter Sings Nat King Cole con la partecipazione di Daniele Sepe. L’evento avrà inizio, in Villa Parnaso, alle ore 21.00.

Le prenotazioni sono aperte sulla piattaforma www.eventbrite.it dalle ore 15.00 di giovedì 31 settembre sino ad esaurimento posti, collegandosi al seguente link: https://www.eventbrite.com/.../biglietti-walter-sings-nat...

Si ricorda che, in occasione dello spettacolo, Villa Parnaso chiuderà sabato alle ore 19,45 e che, per le persone munite di regolare biglietto, l’ingresso sarà consentito da Corso Umberto I.

Sempre nella giornata di sabato sono previste visite guidate gratuite presso la Villa di Poppea. Per prenotarsi occorre inviare mail all'indirizzo info@everliveitalia.it.