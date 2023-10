A cura della Redazione

Cantata per la festa dei bambini morti di mafia di Luciano Violante in scena a Villa Macrina con la regia di Gigi Di Luca.

Venerdì 6 ottobre alle 20,30 a Villa Macrina, nell'ambito della rassegna ArTTOrRE, organizzata dal comune di Torre del Greco, l’associazione Ethnos Club presenta lo spettacolo “Cantata per la festa dei bambini morti di mafia”, interpretato dagli allievi della Scuola di Teatro La Bazzarra, con la regia di Gigi Di Luca.

Il testo è un racconto di Luciano Violante, molto caro a Gigi Di Luca, che ne ha curato l’adattamento e la regia, mettendolo in scena per la prima volta nel 2009 al Teatro Bellini con una compagnia di artisti professionisti. Un lavoro riproposto agli allievi, che risulta ancora attuale per la tematica di diritto alla legalità e di infanzia negata che contiene.

La messa in scena di totale coralità, tocca più piani narrativi: parola, musica e immagini si fondono e si contrappongono in una sola partitura musicale. Un solo canto a più voci che si sposta dalla poesia alla denuncia, dal reale al surreale, dalla morte alla vita. Ed è proprio la vita la protagonista; non è la morte che viene raccontata, ma la vita e il desiderio di viverla intensamente. Lo stesso Di Luca, in qualità di direttore artistico e di maestro, in questo caso, oltre che di regista, sottolinea l’importanza di invogliare le nuove generazioni ad avere uno sguardo critico sulla società e a sensibilizzare le coscienze attraverso lo strumento dell’arte teatrale.