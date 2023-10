A cura della Redazione

Passeggiate serali ad Oplontis

In occasione delle passeggiate nei siti del Parco archeologico di Pompei, sabato 14 ottobre agli scavi di Oplontis, l'Archeoclub d'Italia aps, sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi ", e l'associazione ArevOd Ospitalità Diffusa per un turismo di qualità in Campania organizzano: "Una sera d'autunno nella villa di Poppea tra affreschi e sculture ".

Itinerari guidati gratuiti, anche in lingua inglese, alle ore 19.00- 20.00- 21.00, con approfondimento sui miti e i cibi raffigurati nella villa. Letture dal Satyricon e degustazione della cassata di Oplontis.

Costo del biglietto d'ingresso 6,00 euro.