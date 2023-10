A cura della Redazione

Iniziativa del Ministero della Cultura per la giornata delle Forze Armate e dell'Unità nazionale, che si celebra il prossimo 4 novembre.

Per rendere omaggio al meritorio impegno dei militari a difesa della Patria e della pace nel mondo, sarà possibile visitare gratuitamente i siti archeologici e i musei statali italiani.

Dunque, sabato 4 novembre l'ingresso agli Scavi di Pompei sarà gratuito, cosa che avverrà per Oplontis a Torre Annunziata, Villa Regina e Antiquarium a Boscoreale e le Ville di Stabia.

Il giorno successivo, inoltre, il sito, così come quelli di Oplontis (Torre Annunziata), Boscoreale e Castellammare di Stabia, sarà ancora una volta visitabile in modalità "free" grazie all'iniziativa del MiC "Domenica al Museo", in cui l'accesso ai luoghi di cultura statali avviene senza pagare il biglietto.

Per conoscere gli altri luoghi accessibili gratuitamente in Campania il prossimo 4 novembre, clicca qui (selezionare alla voce "tutte le Regioni" la Campania).