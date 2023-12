A cura della Redazione

Una presenza attiva nel sociale su tutto il territorio nazionale caratterizza l’attività della Fondazione Totò Morgana. Fondata dal dottor Marco Serrao, urologo che ha messo a disposizione la sua esperienza di studioso, medico e chirurgo attraverso migliaia di visite gratuite in scuole, università, penitenziari per un’attività di prevenzione che non ha eguali in Italia.

Ma la Fondazione Totò Morgana non è solo prevenzione. Parallelamente al campo medico-scientifico, Marco Serrao macina chilometri per arare il solco della solidarietà.

Lo scorso 8 dicembre ha voluto celebrare in maniera speciale il giorno dell’Immacolata attraverso l’organizzazione una serata per donare serenità e sorrisi a tanti bambini appartenenti a diverse comunità di accoglienza della provincia di Salerno egregiamente gestite da Padre Ezio Miceli.

«Una pizza tutti insieme ha riempito di gioia gli occhi dei bambini e l’animo degli adulti», ha commentato Marco Serrao. L’incontro conviviale si è svolto a Battipaglia dove lo scorso mese di novembre la Fondazione Totò Morgana ha ricevuto il prestigioso premio "Tu es Petrus" per la sezione "Solidarietà". Un autorevole riconoscimento internazionale che gratifica ogni sforzo compiuto dalla Fondazione Totó Morgana e dal suo Presidente e Fondatore dott. Marco Serrao nel campo della solidarietà e della Prevenzione uro-andrologica.