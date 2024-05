A cura della Redazione

Sabato 18 maggio per la Notte Europea dei Musei, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, l'Archeoclub d'Italia aps-sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi" organizza ad Oplontis dalle ore 20,00 alle ore 23,00 (ogni 30 minuti, ultimo ingresso alle 22.00) itinerari guidati gratuiti, anche in lingua inglese, sul tema "Orfeo e gli altri personaggi mitologici nelle pitture e sculture della Villa di Poppea".

Intermezzi musicali nell'atrio a cura di Matteo Del Regno e Federico Striano (Haendel: "Sarabanda" e "Lascia ch'io pianga" dal Rinaldo) completeranno il percorso culturale.

Accoglienza dei visitatori a cura di ArevOd, rete di Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità.

Costo del biglietto d'ingresso: 1 euro

Prenotazioni all'indirizzo : mirella.azzurro@gmail.com