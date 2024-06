A cura della Redazione

Ancora una serata, a scopo benefico, organizzata dalla infaticabile Pina Balzano, dell’associazione “Amici di Anita Sorrentino”, presso la sala teatro dell’istituto delle suore madre Maria Mazzarello a Torre Annunziata, con la voce storica dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, Gianni Conte, sempre disponibile quando è motivata da una giusta causa, che si tratta di singola persona o di un’associazione.

Un’altra bellissima voce ha deliziato il pubblico intervenuto, è stata quella di Martina Caso (foto sopra con Gianni Conte), un’oplontina già nota nell’ambiente salesiano e quindi anche lei molto disponibile. La cantante negli ultimi tempi sta ottenendo sempre più consensi da chi ha il piacere di ascoltarla.

In sala il maestro Pippo Noviello che Gianni Conte (foto sopra) ha invitato sul palco per accompagnarlo in qualche brano alla tastiera, per il piacere del pubblico presente. A dire la verità è una scena che si ripete spesso tra Gianni e Pippo, due maestri come pochi. Gianni & Martina, quindi, sono risultati un’accoppiata vincente, e Pina può essere abbastanza soddisfatta per l’opera che beneficerà del ricavato della serata, che questa volta sarà devoluto all’associazione “Sanfilippo Fighters”, che sostiene la ricerca, appunto, sulla sindrome di sanfilippo, una malattia genetica rara.

Altri collaboratori, tutti oplontini, anch’essi sempre pronti a dare il loro contributo, i conduttori della serata, l’attore Pasquale Nastri, ex allievo del Laboratorio Teatrale Anita Sorrentino, la nostra giornalista Enza Perna (foto sotto), e il sempre presente responsabile audio Pasquale Ambrosio.

Al termine della serata Pina e Biagio Sorrentino, oltre a voler omaggiare con una targa ricordo coloro che hanno reso possibile la serata, ha consegnato, nelle mani di Rosanna Aiello, Direttore Ufficio Scientifico dell’Associazione Sanfilippo Fighters, un assegno di 1.000 euro.

GIUSEPPE FORCELLA