Torna anche nell’estate 2024, per il terzo anno di seguito, la kermesse culturale La settimana dello scrittore, ricordando Michele Prisco, ideata e organizzata dalla libreria Libertà di Torre Annunziata, grazie all’impegno dei titolari Rosaria Vitulano e Fabio Cannavale, in sinergia con il Centro Studi Michele Prisco, con cui la libreria ha siglato un Protocollo d’intesa. Francesco Paolo Oreste, scrittore, è il direttore artistico della manifestazione.

La settimana dello scrittore, ricordando Michele Prisco è la rivisitazione in chiave pop di un format culturale che il romanziere e uomo di cultura oplontino ideò nel 1947 per animare l’estate in città.

“Come di consueto, da tre anni a questa parte, ripercorriamo le orme di Michele Prisco per ricreare pillole di cultura, riflessione, convivialità a Torre Annunziata. Il tema dell’edizione 2024 è Gli altri, romanzo del narratore oplontino e dal quale è stato tratto un film nel 2023, diretto da Daniele Salvo, con Ida Di Benedetto e Gioia Spaziani. Quest’anno abbiamo deciso di aprire con il ritorno di Francesca e Nunziata, il celebre romanzo di Maria Orsini Natale, altra figlia grandiosa del nostro territorio. La petizione per la ripubblicazione del libro è partita proprio dalla libreria Libertà due anni fa. Tornano poi appuntamenti clou come le amicizie letterarie e l’estemporanea di pittura e di poesia. Il nostro obiettivo resta presentare Oplonti agli ospiti, ricreando momenti di comunità nel nome di Michele Prisco ed eccezionalmente di Maria Orsini Natale”, fa sapere il direttore artistico.

Sarà possibile ricevere aggiornamenti sulla kermesse seguendo la libreria Libertà sui canali social.

PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 23 giugno ore 19.30

Libreria Libertà, Corso Vittorio Emanuele III n 417, Torre Annunziata

Serata di apertura: “Francesca e Nunziata: storia di un libro, storie di libri e di librai”

Intervengono: Domenico Orsini, attore e giornalista; le librerie indipendenti Libridine di Portici e IoCiSto di Napoli. Moderano i professori Lina Fiordoro e Nicola Piccinino.

Martedì 25 giugno ore 19.30

Libreria Libertà, Corso Vittorio Emanuele III n 417, Torre Annunziata.

“Le amicizie letterarie” - Gli scrittori Maria Pia Nocerino, Carmen Pellegrino e Gianni Solla a confronto. Modera Federica Flocco, giornalista e scrittrice.

Mercoledì 26 giugno ore 19.30

Libreria Libertà, Corso Vittorio Emanuele III n 417, Torre Annunziata. “La provincia è ancora addormentata? Parola ai giovani”.

I ragazzi di Z-POV (Volwer TV) dialogano con il neo eletto sindaco di Torre Annunziata.

Giovedì 27 giugno, ore 10.00

Lido Eldorado, litorale Marconi, Torre Annunziata.

Registrazioni per estemporanea di pittura e di poesia “Gli altri a Torre Annunziata”, direzione artistica di Adriana Capizzano e Alessandro Russo.

ore 19.00 - Lido Eldorado, litorale Marconi, Torre Annunziata. Premiazione dell’estemporanea di pittura e di poesia.

Intervengono l’ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza Anna Vitiello, l’artista Nello Collaro e il rapper T. Camel.

Venerdì 28 giugno ore 19.30

Libreria Libertà, Corso Vittorio Emanuele III n 417, Torre Annunziata. Serata di chiusura: “Gli altri” di Michele Prisco.

Ne parlano: Annella e Caterina Prisco, Centro studi Michele Prisco; Annalisa Carbone, collaboratrice cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea Università di Napoli Federico II; Alessio Forgione, scrittore. Modera Francesco Paolo Oreste, scrittore e direttore artistico de “La settimana dello scrittore, ricordando Michele Prisco”.