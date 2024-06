A cura della Redazione

Il Capitano Mariani approda alla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole”. L’appuntamento è fissato per giovedì 27 giugno 2024 alle ore 18:30 presso la sede della Pro Loco per la presentazione del libro “Mala Fede” di Giovanni Taranto, “Avagliano Editore”.

“Mala Fede” è il terzo della saga del Capitano Mariani scritta dal giornalista oplontino.

Con l’autore dialogheranno l’avv. Rosario Alfano, Carla Fiorentino, con la moderazione della dott.ssa Maria Polimeno. La serata sarà allietata dalle letture di alcuni passi del libro a cura di Nunzia Festino e delle musiche di Loretta Moretto.

Taranto ha collaborato con la Pro Loco in qualità di Gran Master per il Corso di Difesa Personale Femminile e la serata sarà occasione per consegnare gli attestati alle partecipanti della seconda edizione del corso, patrocinato moralmente dalla Commissione Pari Opportunità e della Commissione Legalità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, dell’Associazione Nazionale Carabinieri (sezione Pompei) e dell’Associazione Italiana contro la violenza negli stadi.

“La Professionalità di Giovanni Taranto spazia in molti campi - ha commentato il Presidente Luigi Scognamiglio -. Siamo felicissimi di aver collaborato insieme per la riuscita del corso di difesa personale femminile, ma siamo ancor più felici di coinvolgere la cittadinanza a portare avanti le indagini del Capitano Mariani”.

Non mancate all’appuntamento per conoscere le avventure del Capitano Mariani ed appassionarvi alle sue indagini.