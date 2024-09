A cura della Redazione

La kermesse artistica "Note per un concerto che va oltre il tempo" intende offrire anche questo anno, ai giovani e ai meno giovani, la possibilità di esprimere i propri talenti in qualsiasi campo artistico, (musica, teatro, pittura, canto, ballo, scrittura, ecc.).

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, rappresenta una splendida occasione per tutti quelli che vogliono avvicinarsi al mondo dell'arte e uno stimolo a impegnarsi a discipline che richiedono grandi doti e molta passione. Ogni società possiede una propria tradizione, così come possiede una propria lingua, ma il linguaggio in ogni forma d'arte non conosce confini: è universale e costituisce una componente di grande importanza in ogni esperienza umana.

Gli incontri fra le diverse realtà artistiche si porranno come vettori essenziali in uno sviluppo armonico e complessivo dell'individuo nelle sue dinamiche di gruppo e nella costruzione di relazioni "Arte - Società - Cultura". Attraverso questo impianto generale si intende alimentare da un lato l'attività creativa, attraverso l'arte, dall'altro al pervenire una enucleazione generale della cultura.

Il progetto "Note per un concerto che va oltre il tempo" è organizzato dall'associazione Odv "Amici di Anita Sorrentino", un sodalizio che da diversi anni promuove e sostiene attività indirizzate alla valorizzazione dei giovani talenti presenti sul nostro territorio e di supporto per iniziative umanitarie.

La serata che vedrà tutti gli artisti partecipanti esibirsi nei propri talenti si terrà l'8 settembre 2024, alle ore 20,00

Vuoi partecipare? Chiama o invia un messaggio al numero 3341153 771.