“Note per un concerto che va oltre il tempo”, lo spettacolo che mira a far conoscere nuovi talenti, è arrivato alla quinta edizione, lo scorso 8 settembre presso la sala teatro dell’Istituto Mazzarello.

L’evento promosso e organizzato dall’Associazione “Amici di Anita Sorrentino”, dell’infaticabile Pina Balzano con il marito Biagio Sorrentino, per ricordare la loro ragazza, Anita, che 26 anni fa, a soli 15 anni, decise di raggiungere anzitempo la Patria Celeste.

Anche quest’anno, i coniugi Sorrentino si sono avvalsi della collaborazione costante di alcune professoresse, Annamaria Raiola, Elisa Esposito del liceo Pitagora-Croce, sede del laboratorio teatrale “Anita Sorrentino”, dell’aiuto fattivo di Eleonora Valerio, di Serena D’Apuzzo.

Ha condotto lo spettacolo, l’attore oplontino Pasquale Nastri, presidente della compagnia teatrale Senzartenèparte.

Ad aprire lo spettacolo, il brano di Celìne Dion, “Immortality”, molto caro ad Anita. Un momento di forte commozione grazie alla bellissima voce di Serena D’Apuzzo, in arte Rena, un talento ormai acquisito, tanto che da circa 3 anni ha una cover band acustica, i “Time Travel” con il più noto papà Alfonso, esibendosi nel napoletano e nell’isola di Capri.

E’ stato poi compito del conduttore Pasquale Nastri, presentare i nuovi talenti che quest’anno hanno chiesto di partecipare alla serata in memoria di Anita, a cominciare da Giorgia Napoli, una ragazza di 12 anni che, con il suo numero, ha dato subito l’idea della buona qualità dello spettacolo.

Giorgia Napoli, fa parte della Lisa Dance Academy, così come Cristian Napoli, 11 anni. Entrambi si esibiscono nella disciplina Sololatin. E’ la volta di Ciro Ascione, con tanta passione per il canto, per cui ha chiesto agli organizzatori di partecipare presentando alcuni brani. Ancora un altro giovane cantante, Simone Graziuso, ha presentato due brani tra cui “Caruso” del grande Lucio Dalla, prima di passare a un duo molto bravo: Michele Serao alla chitarra ha accompagnato la bella voce di Erika Perano, cantante con base formativa in canto lirico. Una coppia di ballerini, Sarah Del Gaudio e Marco De Angelis hanno dato sfoggio della loro bravura con un balletto che ha meritato un caloroso applauso.

Prima della consegna di attestati di partecipazione e targhetta ricordo per i partecipanti, Rena ha voluto regalare ancora due brani.

Pina e Biagio hanno voluto donare, attraverso i loro genitori presenti alla manifestazione, un ricordo a 4 giovanissimi che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente: Luigi Gara, Francesco Zenna, Pasquale Vitiello, Ciro Claudi.

I primi a salire sul palco i genitori di Francesco Zenna, instancabile corridore, maratoneta nella vita. Ha combattuto diverse sfide nella sua breve esistenza. Era amante della musica. La madre lo ricorda così: «Vibri nelle infinite melodie angeliche, toccando le corde del mio cuore che batte all’unisono con il tuo, fino a quando un dì "ci ritroveremo ed allora... saranno solo sorrisi d’amore per noi due”».

Salgono poi i parenti di Luigi Gara, il giovane torrese scomparso per colpa di un incidente stradale in via Caracciolo pochi mesi fa. Luigi era solare, amava tanto la sua squadra del cuore il Savoia. Era sempre disponibile con tutti aiutava sempre il prossimo, amava tanto la sua famiglia. Era un gran lavoratore, gli piaceva viaggiare. Una grande perdita per Torre Annunziata.

Anche quest’anno l’Associazione Amici di Anita Sorrentino ha dato la possibilità ai ragazzi di esprimere la loro arte, ha dato voce a giovani angeli che attraverso queste manifestazioni vengono ricordati.