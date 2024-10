A cura della Redazione

Sarà la Sala Teatro dell’Oratorio Salesiano, in via Regina Margherita a Torre Annunziata, ad ospitare martedì 5 novembre 2024, ore 17.30, l’evento di celebrazione del cinquantesimo anniversario de “Archeoclub d’Italia a.p.s. sede di Torre Annunziata”. Fu il professore Mario Prosperi, a cui è intitolata la sede torrese, a volere fortemente nel 1974 la sua costituzione. Docente di Storia dell’Arte, ma soprattutto studioso e tenace divulgatore del patrimonio storico, artistico e archeologico di tutto il territorio vesuviano, Prosperi ha rappresentato per più di 30 anni un promotore culturale instancabile per favorire l’affermazione e la conoscenza soprattutto degli scavi di Oplontis.

Ospiti dell’attuale presidente, la professoressa Mirella Azzurro, interverranno: Gabriel Zuchtriegel, direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia, Arianna Spinosa, funzionario architetto del Parco Archeologico di Pompei, Giuseppe Scarpati, funzionario archeologo del Parco Archeologico di Pompei, Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata. Intermezzo musicale con Matteo del Regno e Vladyslav Chumachenko.

(nella foto, Mario Prosperi, fondatore nel 1974 della sede di Torre Annunziata dell’Archeoclub d’Italia)