Al via la 14^ edizione CortoDino, il festival cinematografico di Torre Annunziata organizzato dall’APS Esseoesse. Circa 70 i corti finalisti dell'edizione 2024, inserita quest’anno nel cartellone di eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale. Ospiti d’eccezione gli attori Donatella Finocchiaro e Giacomo Rizzo. La kermesse parte oggi, giovedì 12 fino a domenica 15 dicembre e si terrà all’interno del Teatro San Francesco di Paola in largo Grazie a Torre Annunziata.

“Cortodino si conferma un appuntamento fisso nel panorama degli eventi culturali a Torre Annunziata – afferma Filippo Germano, patron della manifestazione – Abbiamo selezionato in tutti questi anni migliaia di opere, abbiamo dato spazio a giovani cineasti e portato nella nostra città attori di fama nazionale. Questa edizione si tiene grazie alla collaborazione e al sostegno del Comune che ha inserito la kermesse nell’offerta culturale degli eventi natalizi e grazie a don Paolino che ospita la rassegna all’interno del Teatro San Francesco di Paola”.

Circa 70 le opere in concorso suddivise in sei diverse categorie: talenti campani, documentari, animazione, school, over e corti. Nel corso delle prime tre serate il pubblico si trasforma in giuria esprimendo la propria preferenza per le opere in concorso. Il giudizio popolare sarà poi integrato dai voti della commissione tecnica che decreterà i vincitori che saranno premiati nel corso della quarta serata domenica 15 dicembre.

“Quella di quest’anno è la quattordicesima edizione di Cortodino che rappresenta ad oggi uno degli appuntamenti culturali più longevi della città. Il cinema è uno straordinario strumento di diffusione della cultura – spiega l’assessore alla cultura Lina Nappo – E’ un’iniziativa che tende anche a tenere viva la memoria del grande produttore Dino De Laurentiis che ha proprio qui nella nostra città i natali. La nostra città ha sempre bisogno di eventi ed iniziative a carattere culturale”.