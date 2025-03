A cura della Redazione

Ritorna, dopo il grande successo delle scorse edizioni, L’arte non metterla da parte, rassegna di laboratori creativi per bambini organizzata dalla Scuola di Teatro La Bazzarra diretta da Gigi Di Luca.

Da anni il progetto L’ arte non metterla da parte, si propone di avvicinare i più piccoli alla cultura, attraverso laboratori tematici sul teatro, la musica, la danza, la pittura e tutti i settori che riguardano lo straordinario mondo dell’arte creativa. I laboratori offrono una stimolante esperienza formativa sia per gli allievi che frequentano la scuola di teatro che per bambini esterni di età compresa tra i cinque e i dieci anni.

Il lavoro di gruppo condotto da esperti, favorisce la collaborazione e la condivisione, aiutando i bambini ad esplorare il proprio mondo interiore attraverso l’arte. La rassegna dal titolo La stanza sensoriale ha l’obiettivo di stimolare la creatività e la libertà di espressione, sviluppando connessioni tra emozioni, musica e colori. La programmazione comprende quattro incontri a partire da sabato 22 marzo, presso la Scuola di Teatro La Bazzarra.

Sabato 22 marzo - La nascita di una tribù

Percorso guidato all’esplorazione degli strumenti percussivi. Il laboratorio prevede l’utilizzo delle impronte delle mani e dei piedi per creare simboli ritmici, la costruzione di un tamburo con barattoli di latta e palloncini, esercizio di drammatizzazione con una passeggiata ideale nella Savana a passo di musica e danza. Un’occasione per i bambini di immergersi in uno spazio sonoro con l’utilizzo della voce, del movimento del corpo e degli strumenti musicali.

Sabato 29 marzo - Corpo Colore e Suono

Dipingere le emozioni in movimento. Il laboratorio stimola l’immaginazione di una stanza magica in cui i colori prendono vita al ritmo della musica, dove ogni pennellata è un’emozione e ogni suono ispira un movimento. Un’esperienza immersiva che permette ai bambini di esplorare l’arte in modo libero e coinvolgente, stimolando tutti i sensi. I partecipanti avranno a disposizione diversi materiali pittorici (tempere, acquerelli, gessi, pennelli, spugne, persino le mani!) e saranno guidati da suoni e melodie che li aiuteranno a esprimere emozioni attraverso il colore e il gesto artistico. Un’esperienza unica per dipingere con i suoni, esplorare con le emozioni e giocare con l’arte.

Sabato 5 aprile - Il richiamo del mare

Attività di esplorazione dei suoni del mare con conchiglie e ocean drum. Con l’utilizzo di foulard colorati e conchiglie si inizierà l’esplorazione dei suoni del mare su canto e melodia “Marinaresca”. Si procederà con la costruzione di un ocean drum, un affascinante strumento a percussione che mette la magia dell’oceano nelle mani del suonatore. Concluderà il laboratorio un ‘attività di danza su musica a ritmo dell’ocean drum costruito.

Un ‘opportunità per i bambini di essere parte attiva della produzione sonora.

Sabato 12 aprile - Verso le Stelle

Percorso sonoro con strumenti meditativi e sonorità della natura. L’attività prevede la lettura di un albo illustrato che condurrà i bambini in un viaggio nelle costellazioni. Si passerà poi alla costruzione di stelline con carta shaker e la creazione di effetti luminosi per concludere con l’immersione nel cielo stellato a passo di danza.

Inizio attività ore 16.30, durata 90 minuti. Sede della Scuola di Teatro La Bazzarra in via Cimaglia, 60 Età consigliata dai 5 ai 10 anni Costo di partecipazione pacchetto 4 laboratori € 35 a bambino, 1 laboratorio € 10 a bambino. Prenotazione obbligatoria tramite mail a info@labazzarra.com oppure telefonicamente anche whatsapp al 3287232399