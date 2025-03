A cura della Redazione

Torre Annunziata è in fermento culturale in vista dell'atteso "Premio Letterario Poppea Sabina 2025", evento promosso dalla Pro Loco Oplonti Marina del Sole APS.

L'obiettivo primario di questa iniziativa è ambizioso: accendere i riflettori e dare voce alla creatività che anima il panorama letterario contemporaneo, con un focus particolare sulle categorie della poesia inedita e del monologo teatrale inedito. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 31 marzo 2025.

Il regolamento del premio, depositato lo scorso 6 marzo, ha ufficialmente aperto le danze per autori di ogni provenienza ed età. Un aspetto cruciale da sottolineare è la libertà tematica concessa ai partecipanti per entrambe le sezioni. Che la musa ispiratrice guidi i partecipanti tra le intricate pieghe dell'amore, le asprezze della realtà sociale, le fughe oniriche della fantasia o le vibranti corde dell'esistenza umana, il Premio Poppea Sabina 2025 è pronto ad accoglierne la voce autentica e originale.

La formula del concorso è pensata per garantire un processo di selezione equo e scrupoloso. Ogni partecipante avrà la possibilità di concorrere con un solo elaborato per ciascuna sezione. Il carattere inedito e l'originalità dei testi saranno pilastri fondamentali, sanciti da un'autocertificazione che gli autori dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione e il ritiro di eventuali premi.

L'invio degli elaborati avverrà tramite modalità digitale, un approccio moderno e pratico che faciliterà la partecipazione anche di autori non residenti in zona. Basterà seguire attentamente le indicazioni del bando ufficiale (scaricabile qui: https://prolocoplonti.it/premio-poppea-sabina-ed-2025/ ) e trasmettere i propri lavori in formato PDF o Word all'indirizzo e-mail designato: info@prolocoplonti.it .

Ma il cuore pulsante di ogni premio letterario risiede nella sua giuria, chiamata al delicato compito di discernere i talenti più brillanti. Ed è con entusiasmo che il presidente della Pro Loco, Luigi Scognamiglio ha annunciato la composizione della commissione giudicatrice, ufficializzata con decreto presidenziale in data 14 marzo 2025.

A guidare questa squadra di esperti, in veste di Presidente di Giuria troviamo il noto scrittore e giornalista Giovanni Taranto, figura di spicco nel panorama culturale italiano, e autore, tra l’altro, della fortunata serie di romanzi gialli dedicata alle indagini del Capitano Mariani e pubblicata da Avagliano Editore, arrivata al termine della prima trilogia con il pluripremiato “Mala fede”. Le sue opere sono state acquisite perfino nelle biblioteche universitarie di Harvard e Princeton, e hanno ricevuto lodi appassionate anche dalla sede dell’Onu a New York. Di recente, inoltre, Taranto è entrato a far parte della squadra della Vulcano Film che realizzerà la seconda stagione della fiction “Pompei” – la prima, distribuita da Cecchi Gori, è su “prime video”.

Al suo fianco, apporteranno la loro acuta sensibilità critica e la profonda conoscenza del mondo letterario Felicio Izzo (docente, già dirigente scolastico di altissimo livello, raffinatissimo pensatore, uomo di sconfinata cultura e critico letterario) e Carla Fiorentino (agente letterario e editor, un’esperta nell’analisi di ogni tipo di produzione letteraria, dal romanzo alla poesia, dal trattato al saggio).

A completare questo panel di eccellenza, troviamo la penna creativa dello scrittore Nino Vicidomini (autore di prosa e poesia, con all’attivo diverse pubblicazioni, anche legate alla cultura e alla storia del territorio) e l'impegno sempre attento alla promozione culturale dell'assessore del comune di Torre Annunziata, Lina Nappo. La sua presenza in giuria testimonia la vicinanza e la profonda partecipazione alla vita culturale reale che l’amministrazione sta mettendo in campo.Il compito di questa giuria qualificata sarà cruciale: valutare con attenzione ogni singolo elaborato pervenuto, assegnando un punteggio da 1 a 7 sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.

La prima fase di selezione vedrà la segreteria del concorso inoltrare tutti i testi ai giurati, che esprimeranno il loro giudizio individuale. La successiva somma dei punteggi decreterà i primi 5 testi per ciascuna categoria, che avranno l'onore di accedere all'emozionante serata finale.

Il culmine del "Premio Letterario Poppea Sabina 2025" si preannuncia come un vero e proprio evento culturale, una serata di gala che si terrà in un suggestivo teatro (la location precisa sarà comunicata prossimamente).

Qui, i dieci finalisti (cinque per la poesia e cinque per il monologo) avranno l'opportunità unica di dare voce alle proprie creazioni, attraverso la lettura interpretativa dei loro lavori. La giuria, presente in sala, esprimerà un ulteriore giudizio, assegnando un nuovo punteggio che, sommato a quello della fase preliminare, determinerà i vincitori assoluti di ogni sezione.

Ma il "Premio Letterario Poppea Sabina 2025" vuole essere soprattutto celebrazione dell'arte e della creatività. La serata finale sarà concepita come un vero e proprio spettacolo, arricchito dalla partecipazione di ospiti d'eccezione, intermezzi musicali e momenti di leggerezza.

I vincitori di ogni categoria saranno insigniti di un premio di sicuro prestigio: un E-Rader Kindle per continuare a coltivare la passione per la lettura e la scrittura, e una statuetta stilizzata di Poppea Sabina, opera esclusiva realizzata dal professor Filippo Telese. Tutti i finalisti, inoltre, riceveranno un attestato di partecipazione, a testimonianza del loro talento e del loro impegno.

Un aspetto fondamentale da sottolineare è il rispetto per i diritti d'autore: gli autori manterranno la piena titolarità delle loro opere. Tuttavia, con la partecipazione al concorso, concederanno alla Pro Loco Oplonti l'autorizzazione a pubblicare e diffondere i testi finalisti e vincitori attraverso i propri canali, naturalmente senza scopo di lucro e con la dovuta citazione dell'autore. Un'opportunità preziosa per dare maggiore visibilità al proprio talento.

“Il Premio Letterario Poppea Sabina 2025 – commenta il presidente della Pro Loco, Luigi Scognamiglio - si configura come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la scrittura in ogni sua forma. Un'occasione per mettersi alla prova, per condividere la propria voce, per entrare in contatto con una vivace comunità di appassionati e per celebrare insieme la bellezza e la potenza della parola. Non perdete questa straordinaria opportunità. – conclude Scognamiglio - Consultate attentamente il bando ufficiale per conoscere tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e le scadenze. Torre Annunziata vi aspetta a braccia aperte per celebrare insieme la nuova stagione della creatività letteraria. Siate protagonisti del Premio Letterario Poppea Sabina 2025: la vostra storia merita di essere ascoltata!”

(nella foto della conferenza stampa di presentazione, da sinistra: Giovanni Taranto, Luigi Scognamiglio e Lina Nappo)