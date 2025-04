A cura della Redazione

Si terrà domani, sabato 5 aprile, l’evento “A Oplontis è Primavera”. L’iniziativa, organizzata dall'Assessore al Turismo Alfonso Ascione e alla Cultura Lina Nappo, rientra nelle attività di co-marketing concordate tra il Comune di Torre Annunziata e l’EAV e che sono parte del Protocollo d’Intesa siglato ieri tra il sindaco Corrado Cuccurullo e il Presidente EAV Umberto De Gregorio.

“L’iniziativa vive grazie alla straordinaria partecipazione delle associazioni Pro Loco Oplonti, Gruppo Storico Oplontino, ArcheoClub, Arev Ospitalità Diffusa e Centro Studi Nicolò D’Alagno – affermano il sindaco e gli assessori -. Importante la partecipazione anche delle scuole secondarie di secondo grado coinvolte nell’iniziativa. L’appuntamento è alle ore 9.00 all'esterno della stazione Eavdi Torre Annunziata: insieme ai figuranti in abiti d'epoca ci dirigeremo, grazie a un percorso riservato ad attori e turisti, verso la Villa di Poppea. Lungo via Sepolcri si terrà la degustazione della cassata oplontina e sarà allestita una mostra di ceramiche artistiche. Completerà la mattinata la celebrazione all'interno della Villa di Poppea di un matrimonio in stile romano”.