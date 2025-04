A cura della Redazione

“Diffondere la pace per costruire un mondo migliore”. Il progetto itinerante della casa editrice Liberi Editore fa tappa a Torre Annunziata.

Questa mattina, a Palazzo Criscuolo, ha preso il via un’ampia riflessione sul futuro attraverso l’arte. Al centro dell’iniziativa il mondo dell’associazionismo, del volontariato e, soprattutto, dei giovani. Il progetto è stato promosso dall’assessore alla cultura Lina Nappo in collaborazione con la Federazione Terrestri e l’Associazione Federate.

L'ideatore dell’evento è l’editore Mario Savonardo, da sempre in prima linea per trasmettere il valore della pace alle nuove generazioni. “Coinvolgiamo artisti, scrittori e attori con l’obiettivo di trasmettere messaggi importanti. Lo facciamo partendo dai Comuni e dalle sedi istituzionali, che diventano luoghi simbolici da cui far partire il cambiamento. I giovani sono il nostro futuro, ed è nostro dovere aprire un dialogo per costruire insieme un mondo migliore”. Protagonisti dell’appuntamento al Comune anche l’autore Giulio Durni e l’attore Luigi Milano.

“Questa iniziativa si svolge all’indomani della morte di Papa Francesco, pontefice vicino agli ultimi, che ha lottato senza sosta per eliminare la guerra dal mondo – ha detto l’assessore Nappo -. Le dinamiche internazionali sono complesse e talvolta difficili da comprendere appieno, ma ciò non può diventare una scusa. Sono questioni che coinvolgono tutti, e ognuno di noi ha il dovere di riflettere sui cambiamenti in corso”.

L’amministrazione comunale ha aperto le porte a un’iniziativa che analizza il dramma della guerra e le sue inevitabili ripercussioni globali. “Credo molto in questo progetto e sono felice che Palazzo Criscuolo abbia ospitato l’evento – ha dichiarato Davide Alfieri, presidente del Consiglio comunale –. Dobbiamo essere capaci di trasmettere ai giovani i valori giusti. La pace deve essere il nostro principale obiettivo”.

Era presente all’iniziativa anche Francesca Caso, consigliera comunale e presidente della commissione Cultura. “Papa Francesco diceva spesso che pace e speranza devono camminare insieme, e che non bisogna separarle. Sono parole preziose, che diventano un faro in momenti di grande complessità. Questa iniziativa promuove il pensiero libero, e siamo orgogliosi che sia arrivata anche a Torre Annunziata”.

In sinergia con Liberi Editore anche il Forum dei Giovani di Torre Annunziata, esempio concreto di cittadinanza attiva. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Corrado Cuccurullo, che la ritiene “perfettamente in linea con gli obiettivi dell’amministrazione comunale”. “La rigenerazione culturale è la nostra priorità, e siamo felici di aprire le porte di Palazzo Criscuolo a eventi come questo. Viviamo nell’area del Mediterraneo, attualmente segnata da numerose tensioni che potrebbero esplodere da un momento all’altro. Abbiamo il dovere di dialogare e riflettere, perché il valore della pace va diffuso ogni giorno”, ha concluso il primo cittadino.