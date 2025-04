A cura della Redazione

La Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” di Torre Annunziata al fianco del Teatro Minerva: “Difendiamo i luoghi della cultura”

La Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” esprime piena solidarietà e vicinanza a Corrado e Giovanni Taranto, e a tutti coloro che in questi giorni stanno difendendo con passione e coraggio il Teatro Minerva di Boscoreale, baluardo insostituibile di cultura, memoria e coesione sociale per l’intero territorio vesuviano.

A Torre Annunziata, negli anni ’70 e ’80, si contavano ben tre teatri attivi. Oggi, purtroppo, non ne è rimasto nemmeno uno. L’ultimo, il Cine Teatro Politeama, ha abbassato definitivamente il sipario qualche anno fa, lasciando un vuoto culturale profondo e ancora non colmato.

È per questo che la paventata chiusura del Teatro Minerva non può lasciarci indifferenti. Chiudere un teatro significa chiudere una porta su mille mondi, come ha detto l’attore Corrado Taranto. Significa privare la comunità di uno spazio di crescita, confronto, creatività e speranza. Significa spezzare un filo prezioso che unisce le generazioni e alimenta il senso di appartenenza.

Chiediamo con forza che il Teatro Minerva continui a vivere. Perché senza luoghi di cultura, le nostre città diventano più povere, più fragili, più sole. E noi non vogliamo rassegnarci a questa deriva.

La Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” continuerà a battersi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. E oggi, lo fa al fianco di chi difende con amore il diritto alla bellezza e alla cultura.