Torre Annunziata, al via il concorso “Ri-scattiAmo le nostre città”: arte e fotografia per raccontare il territorio

A cura della Redazione

L’Archeoclub d’Italia APS – sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi” bandisce il concorso “Ri-scattiAmo le nostre città”, un'iniziativa dedicata agli appassionati di fotografia, pittura e disegno, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale del territorio vesuviano.

Il concorso rappresenta un invito a esplorare Torre Annunziata e i comuni confinanti, alla ricerca di angoli nascosti, scorci panoramici poco conosciuti, particolari architettonici e tradizioni locali da raccontare attraverso immagini e opere artistiche.

Come partecipare al concorso

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di arte e fotografia. Anche gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio potranno prendere parte all'iniziativa, individualmente oppure in gruppo con i compagni di classe. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti torre annunziata

Ogni partecipante, singolo o gruppo, potrà presentare una sola opera, scegliendo tra fotografia, disegno e dipinto. Le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica in formato A4, con una didascalia riportata sul retro.

Per disegni e dipinti sarà possibile utilizzare una tecnica libera, su cartoncino o tela, indicando il titolo sul retro. I disegni saranno ammessi esclusivamente nei formati A3 o A4.

Consegna delle opere entro il 26 novembre

Le opere dovranno essere consegnate giovedì 26 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.30, presso Palazzo Criscuolo, sede del Comune di Torre Annunziata, in busta chiusa.

Chi fosse impossibilitato a raggiungere la sede comunale potrà concordare una modalità alternativa di consegna, purché entro la stessa scadenza, contattando l'Archeoclub all'indirizzo email [email protected] o tramite whatsapp ai numeri 3333078635 - 3288329629.

Mostra a Palazzo Criscuolo e premiazione a gennaio

Tutte le opere pervenute saranno esposte a Palazzo Criscuolo a partire da martedì 15 dicembre, in occasione della serata inaugurale della mostra.

L'esposizione proseguirà fino a venerdì 8 gennaio 2027, giornata dedicata alla premiazione dei vincitori. I premi potranno essere ritirati esclusivamente in tale occasione.

Le opere saranno valutate attraverso un doppio sistema di votazione: il giudizio di una giuria tecnica e quello dei visitatori, che potranno esprimere le proprie preferenze durante la serata inaugurale.

Per chi non potrà partecipare all'apertura della mostra, sarà prevista un'ulteriore possibilità di voto mercoledì 23 dicembre, dalle ore 11 alle 12.

Le opere vincitrici saranno pubblicate sui giornali locali, mentre a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. L'iniziativa punta a coinvolgere cittadini, studenti e artisti in un percorso di riscoperta del territorio, valorizzando attraverso la creatività le bellezze e le tradizioni delle città vesuviane.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Archeoclub di Torre Annunziata.

(Foto di Antonello Selleri)

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