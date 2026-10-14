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Torre Annunziata, due appuntamenti tra storia e tradizioni: l'iniziativa del Centro Studi Nicolò d'Alagno

Torre Annunziata, due appuntamenti tra storia e tradizioni: l'iniziativa del Centro Studi Nicolò d'Alagno

Il 21 ottobre un incontro letterario con lo studioso della storia locale Marasco e professore Cardone, il 25 ottobre visite gratuite all’Ipogeo delle Anime del Purgatorio

(2 minuti di lettura)
A cura di Federica Faraone Mennella

Due iniziative culturali per riscoprire la storia, le tradizioni e il patrimonio religioso di Torre Annunziata.

Il 21 ottobre il salotto letterario alla Libreria Libertà

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre, alle ore 18.30, presso la Libreria Libertà, in corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata. L'iniziativa, dal titolo “Torre Racconta – Salotto Letterario”, è organizzata dalla Libreria Libertà in collaborazione con il Centro Studi Nicolò d'Alagno APS.

Protagonisti dell'incontro saranno Vincenzo Marasco e Salvatore Cardone, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nella storia di Torre Annunziata attraverso i loro libri. Un'occasione per ripercorrere vicende, personaggi e tradizioni che hanno contribuito a costruire l'identità cittadina, valorizzando il ruolo della memoria storica e della conoscenza del territorio oplontino.

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L'appuntamento si propone anche come momento di confronto e condivisione, nel quale la letteratura e la storia locale diventano strumenti per mantenere vivo il legame tra la città e le proprie radici.

Il 25 ottobre apertura straordinaria dell'Ipogeo delle Anime del Purgatorio

Il secondo appuntamento è in programma domenica 25 ottobre, quando sarà possibile visitare gratuitamente l'Ipogeo delle Anime del Purgatorio, straordinaria cripta situata al di sotto della Basilica di Maria Santissima della Neve a Torre Annunziata.

L'iniziativa consentirà ai partecipanti di conoscere un luogo di particolare interesse storico e religioso, legato alla tradizione confraternale e al culto delle anime del Purgatorio. L'ipogeo rappresenta, infatti,  una testimonianza del patrimonio religioso cittadino e delle antiche pratiche devozionali che hanno caratterizzato la vita della comunità torrese.

Come prenotare la visita gratuita 

Le visite sono previste in due turni, alle ore 10.00 e alle ore 11.00, con gruppi composti da un massimo di 20 persone. Per partecipare alle visite dell'Ipogeo è possibile richiedere informazioni e prenotare tramite WhatsApp al numero 389 4284134, contattando Vincenzo Marasco. Considerato il numero limitato di partecipanti per ciascun turno, è consigliabile prenotare anticipatamente.

I due appuntamenti, pur differenti nelle modalità, condividono un obiettivo: valorizzare la memoria storica di Torre Annunziata e avvicinare i cittadini alla conoscenza del proprio patrimonio culturale.

 

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