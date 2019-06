A cura della Redazione

Stanotte gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato Gianluca Romano, napoletano di 22 anni perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, durante il normale servizio di controllo del territorio nei pressi di via Tertulliano, zona già nota per la persistente attività di spaccio, hanno notato un giovane alla guida di un’autovettura che alla loro vista, si allontanava accelerando vistosamente per eludere il controllo.

Gli agenti, hanno immediatamente intrapreso un inseguimento intercettando lo stesso più avanti all’angolo con viale Traiano.

Il Romano, incurante di ciò, è sceso dall’auto tentando la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dopo pochi metri.

I poliziotti, nell’auto del giovane, hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 188 grammi.

Il 22enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.