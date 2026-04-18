A cura della Redazione

E' caccia alla 'banda del buco' che l'altro ieri a Napoli, intorno a mezzogiorno, ha rapinato la filiale della banca Credit Agricole di Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. Già da subito i carabinieri del comando provinciale di Napoli sono al lavoro, insieme anche al personale dell'azienda ABC (Acqua Bene Comune), per provare a ricostruire la via di fuga dei banditi. ﻿Una rapina a mano armata, con 25 ostaggi tra clienti e personale bancario, che ha permesso alla banda di svuotare decine di cassette presenti all'interno della filiale.

Alcuni rapinatori sarebbero giunti con un'auto sul posto, mentre alcuni complici sarebbero entrati da un buco praticato nel pavimento. Non è ancora chiaro quante persone abbiano partecipato al colpo, ma i rapinatori sarebbero più di tre, secondo il racconto dei testimoni. Accanto all'ispezione delle fogne, gli investigatori hanno già acquisito una serie di filmati delle telecamere presenti all'interno della banca e nell'area attorno alla filiale del Credit Agricole, per provare a ricostruire sia il momento dell'arrivo dei rapinatori sul posto che la via di fuga.

L'intervento delle forze speciali

L'assalto armato all'istituto bancario è avvenuto ad opera di rapinatori con il volto coperto da una calza e con tute scure che si sono barricati all'interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Napoli e le forze speciali antisommossa: decine di donne e uomini hanno circondato la filiale della banca, tutti con giubbotto antiproiettile. I vigili del fuoco, dopo circa due ore, hanno aperto un varco e sono riusciti a fare uscire gli ostaggi: 6 persone hanno fatto ricorso a cure mediche per la paura, fortunatamente hanno solo accusato sintomi del forte choc e non è stato necessario il trasferimento in ospedale da parte del personale del 118 presente sul posto.

Per oltre due ore, però, i rapinatori hanno tenuto in ostaggio clienti e personale della banca, senza alcuna intenzione di trattare con le forze dell'ordine né di arrendersi, rimanendo barricati all'interno della banca anche dopo la liberazione degli ostaggi. Poco dopo le 13.30, sul posto è giunto anche il procuratore Nicola Gratteri, che ha seguito l'evolversi della situazione sul posto, poi la bonifica e i rilievi su un'automobile con targa di carta utilizzata dai rapinatori per raggiungere piazzale Medaglie d'Oro. Nel pomeriggio sono giunti i militari del Gruppo di Intervento Speciale (GIS) dell'Arma dei Carabinieri, arrivati in elicottero da Livorno, che hanno fatto irruzione intorno alle 17. In banca, però, non c'era più nessuno.