A cura della Redazione

È in corso da stamattina un intervento dei carabinieri nell’istituto Credit Agricole in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli. Alcuni rapinatori sono barricati all’interno insieme a dipendenti e clienti Probabilmente sono armati.

I vigili del fuoco hanno divelto una vetrata e fatte uscire dalla banca diverse persone. Sei di esse hanno fatto ricorso a cure mediche, ma non è risultato nulla di grave. Tutto dovuto alla paura.

Sul posto è intervenuto anche il procuratore Nicola Gratteri che sta seguendo da vicino la vicenda.

Intanto, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto di seguire con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda. Comunica, altresì, che le Forze dell’ordine, unitamente ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti tempestivamente e sono attivamente impegnati sul posto, presidiando il perimetro dell’edificio, gli ingressi della struttura e l’intera area, in attesa di mettere gli interventi necessari per arrestare i rapinatori.

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