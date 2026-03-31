Firmato a Milano il contratto per la progettazione e la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli, per un valore di circa 660 milioni di euro. I lavori, aggiudicati al consorzio guidato da Webuild, rappresentano l’avvio di un progetto complessivo da oltre 3,1 miliardi destinato a rivoluzionare la mobilità urbana.
La nuova linea, lunga circa 14 chilometri con 12 stazioni, collegherà il centro città alla stazione AV Napoli-Afragola in circa 20 minuti, servendo oltre 650mila residenti e offrendo un’alternativa sostenibile al traffico.
La prima fase prevede la realizzazione di 6,5 chilometri e 7 stazioni tra Napoli e l’hinterland, con importanti ricadute occupazionali: stimati circa 700 posti di lavoro, destinati a crescere fino a 1.500 con il completamento dell’opera.
Il progetto garantirà inoltre l’integrazione con la rete metropolitana esistente e contribuirà alla riqualificazione urbana delle aree interessate, con nuovi spazi pubblici e infrastrutture strategiche per il territorio.