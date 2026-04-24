A cura della Redazione

Proseguono i servizi straordinari di controllo presso la stazione di “Napoli Centrale” e nella piazza antistante.

In particolare, nella giornata di martedì, nell’ambito del servizio “Stazioni sicure”, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti, di cui un 29enne originario dello Sri Lanka per violenza sessuale, un 31enne originario del Marocco, con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio, e un 19enne originario della Tunisia, con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polfer per la Campania, a seguito di una nota pervenuta al Centro Operativo, sono intervenuti presso il binario 2 della stazione metropolitana di Napoli piazza Garibaldi, nei pressi dei tornelli di accesso, per la segnalazione di una persona vittima di violenza.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori sono stati avvicinati da una donna la quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, era stata avvicinata dal 29enne che l’aveva molestata; pertanto, gli agenti hanno bloccato il giovane, traendolo in arresto.

Nello stesso pomeriggio, i poliziotti, nel transitare presso il binario 1 della stazione metropolitana, hanno notato un uomo che stava attraversando ripetutamente i binari, ostacolando il transito dei convogli e bloccandone di fatto la circolazione. Gli agenti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà.

Ancora, gli stessi agenti, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un 19enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad alcuni soggetti. I poliziotti sono intervenuti bloccando il giovane e trovandolo in possesso di 4 involucri di marijuana, 2 involucri di hashish e 375 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.