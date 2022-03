A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via San Biagio dei Librai a Napoli per la segnalazione di uno scippatore bloccato da alcune persone.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una coppia di giovani i quali avevano fermato un uomo che, mentre stavano passeggiando, approfittando della distrazione della donna, era riuscito a sottrarle il cellulare dalla borsa.

Un 25enne marocchino, con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto con destrezza.